Expulsé pour avoir craché au visage d'un adversaire contre Hoffenheim (1-2), samedi, Marcus Thuram se retrouve sous le feu des critiques du côté du Borussia Mönchengladbach. Face à la pression médiatique, le père de l'international français, Lilian Thuram, a tenté de désamorcer la polémique.

Lilian Thuram a tenté de défendre son fils, Marcus.

Il suffit parfois d'un seul écart de conduite pour faire voler en éclats sa réputation. Marcus Thuram (23 ans), qui jouissait jusqu'ici d'une belle image, en sait désormais quelque chose.

À l'occasion du match de Bundesliga face à Hoffenheim (1-2), samedi, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach a complètement craqué en crachant au visage de Stefan Posch.

Un geste scandaleux qui lui a valu une amende 40.000 euros, un retrait d'un mois de salaire et une suspension de 5 matchs par la Fédération allemande. Alors qu'il n'est pas épargné par les critiques, l'international français a vu son père sortir de sa réserve pour tenter de désamorcer la polémique. Une prise de position très attendue qui a d'abord commencé par des mots forts pour dénoncer les agissements de son fils. «C'est tout à fait compréhensible ce qui se passe au niveau des médias.

Moi-même je regardais le match, j'ai été extrêmement choqué, je me suis même posé la question à savoir est-ce que c'était vraiment mon fils en fait», a osé Lilian Thuram sur RCI. Avant d'entrer un peu plus dans le détail en tentant d'expliquer la cause de ce craquage. Pour le Champion du monde 1998, sa progéniture a eu un moment d'absence.

«Et après coup, j'ai eu son explication, c'est-à-dire qu'il était en rage, fou de colère, et donc il a insulté l'adversaire et sans faire exprès effectivement, il a eu de la salive qui est parti», a rajouté l'ex-Bleu.

«Lui, ce qu'il veut, c'est que les gens retiennent que c'est involontaire parce que lui, il se dit ‘'mais papa je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis capable de cracher volontairement sur quelqu'un parce que ça n'a pas de sens''», a soutenu l'ancien joueur de la Juventus, qui rappelle que son fils n'est pas foncièrement un mauvais garçon malgré son geste très déplacé.