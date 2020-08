Pour son premier match de play-offs sous le maillot des Lakers, LeBron James a eu beau réussir un triple-double (23 pts, 17 rbds, 16 passes), la défaite a été au bout (100-93). Tout sauf illogique tant Portland, qui joue ses matchs comme des finales depuis la reprise de la saison, a semblé mieux en rythme et pu s’appuyer sur ses certitudes dans les fins de matchs jouées au cordeau. Ainsi, malgré les signes d’une fatigue évidente à la moitié du 4e quart-temps, bien que menés de six longueurs, les Blazers ont encore pu compter sur le fameux « Dame Time », l’heure de Damian Lillard. Le meneur (34 pts, 5 passes) a alors sorti deux tirs très loin derrière l’arc pour reprendre l’avantage et ensuite attirer James et Anthony Davis (28 pts, 11 rbds) à lui, pour mieux offrir une passe décisive à Carmelo Anthony, auteur d’un autre panier à trois points fatal à L.A. Dans un match où l’adresse a été terriblement faible côtés Lakers (35,1%, 15,6% à longue distance), à peine moins mauvaise en face (39,2%, 38,2%), la confiance était dans le camp de Portland. À Los Angeles de ne pas douter trop longtemps.