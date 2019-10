Seulement huitième de Premier League avec déjà 10 longueurs de retard sur Liverpool, éliminé de la League Cup par une équipe de D4 et bon dernier de son groupe en Ligue des champions après deux journées, Tottenham, finaliste de la C1 et sur le podium en championnat au printemps dernier, vit un début de saison difficile. Mardi, les Spurs ont touché le fond avec une incroyable défaite, 7-2 à domicile, face au Bayern Munich. De quoi forcément fragiliser la position de Mauricio Pochettino, et ce malgré ses états de service à la tête de la formation londonienne. Pour autant, un licenciement du technicien argentin ne serait pas à l’ordre du jour. Et à en croire le Daily Mail, un renvoi de l’ancien défenseur serait d’autant moins envisageable que se séparer du natif de Murphy coûterait une petite fortune. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino, qui a prolongé son bail au début de l’année, percevrait, le cas échéant pas moins de 36 millions d’euros d’indemnité. Une somme à laquelle il faudrait évidemment ajouter les charges, ce qui alourdirait un peu plus la facture pour les Spurs. Après l’humiliation vécue face au Bayern Munich, Mauricio Pochettino a longuement discuté avec ses joueurs, tenant une réunion de crise pour tenter d’analyser le non-match de ses troupes. « Nous sommes déçus. Chaque touche de balle du Bayern était chirurgicale. Ils ont marqué à chaque frappe », avait-il clamé à l’issue de la rencontre. Quelques jours plus tard, l’ancien Parisien n’en a pas moins reproché à ses hommes leur manque d’engagement, pointant notamment du doigt un pressing bien trop timide. En espérant que le message soit bien passé, les Spurs devant relever la tête, dès aujourd’hui, face à Brighton.