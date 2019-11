La presse dominicale anglaise s’agite concernant l’avenir d’Unai Emery sur le banc d’Arsenal. Certains médias évoquent déjà des contacts entre la direction sportive du club londonien et José Mourinho pour un éventuel remplacement. Un peu plus tard dans la journée, c’est la piste Freddie Ljungberg qui est évoquée. Ancien attaquant des Gunners, Freddie Ljungberg est actuellement dans le staff technique dirigé par Unai Emery. Selon The Independent, le technicien suédois se serait déclaré prêt à prendre la relève, en cas de départ du coach espagnol des Gunners. Il n’est pas précisé s’il est intéressé par le poste à long terme ou juste en tant qu’intérimaire.