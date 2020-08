Arsenal a annoncé le départ de Freddie Ljungberg, qui officiait dans le staff du club londonien comme entraîneur-adjoint de Mikel Arteta. Sur Twitter, le Suédois de 43 ans a justifié la fin de sa collaboration avec les Gunners dans le but de se consacrer pleinement à une carrière d'entraîneur. «J'ai décidé de quitter mon rôle d'adjoint pour progresser dans la gestion de ma carrière d'entraîneur. Je suis impliqué dans ce club depuis 1998 et je suis reconnaissant pour toutes les opportunités qui m'ont été données en tant que joueur et entraîneur. Je souhaite à Mikel et à toute l'équipe plein de succès pour la saison à venir. Merci aussi aux fans pour leur soutien constant et pour avoir été toujours à mes côtés. J'espère que nous nous reverrons bientôt.» En novembre 2019, Freddie Ljungberg avait été nommé entraîneur par intérim d'Arsenal suite au limogeage d'Unai Emery, avant d'être remplacé en décembre par Mikel Arteta.