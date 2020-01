Cet hiver, Manchester United souhaite se renforcer au milieu de terrain pour remplacer notamment Paul Pogba et Scott McTominay, blessés. Et si le club avance sur le dossier Bruno Fernandes, il a également pensé à une possible arrivée en prêt de Marcos Llorente (24 ans) jusqu’à la fin de la saison comme rapporté par Manchester Evening News. Formé au Real Madrid, le milieu de terrain a été transféré cet été dans l’autre club madrilène, l’Atletico, pour 30 millions d’euros. Cependant, l’Espagnol n’a pas le temps de jeu espéré. Il a pris part à 12 matchs de Liga, dont seulement 3 en tant que titulaire, et seulement 9 petites minutes en Ligue des Champions contre le Lokomotiv Moscou. Manchester United pourrait alors lui donner sa chance et l’opération conviendra à toutes les parties.