Le sextuple Champion du monde de power lifting, Ilyes Boughalem prendra part aux championnats d’Afrique de la discipline prévus du 1er au 6 octobre prochain en Afrique du Sud. Le détenteur du record du monde « Développé-couché » (Bench press) lors des derniers mondiaux de Stockholm, Ilyes Boughalem a indiqué à l’APS qu’il est en pleine préparation avec le club sportif amateur d’haltérophilie de Souk Ahras en vue de ce rendez-vous africain auquel prendra part plus de 15 pays soulignant qu’il sort tout juste d’un stage bloqué d’une semaine avec la sélection nationale d’haltérophilie. L’athlète algérien a par ailleurs évoqué toute sa détermination à aller chercher un septième titre continental, lui qui reste sur une impressionnante série de 6 titres africains et mondiaux d’affilée. La référence mondiale du « développé-couché » (Bench press) a également souligné l’importance de prendre en charge les jeunes athlètes se disant volontaire pour former les champions en devenir. Outre Boughalem, deux autres enfants de la ville, Fatah Toubal et Zohra Tatar vont représenter l’Algérie lors des prochains championnats d’Afrique.