Le sélectionneur croate de l'équipe zimbabwéenne de football, Zdravko Logarusic, a salué la réaction de ses joueurs, auteurs d'une «remontada» lundi à Harare face à l'Algérie (2-2), dans le cadre de la 4e journée des qualifications de la CAN-2021 au Cameroun, reportée à 2022. «Je suis satisfait de la belle réaction de mes joueurs qui ont tenu tête aux champions d'Afrique, en remontant le score après avoir été menés 2-0. Ce n'est pas facile de le faire face à de grosses équipes comme l'Algérie», a réagi le coach des Warriors, cité mardi par la presse locale. Le Zimbabwe, mené 2-0 après des buts signés Delort (33e) et Mahrez (38e), est parvenu à recoller au score (2-2). Un résultat qui permet aux Warriors de rester en course pour la qualification à la prochaine phase finale de la CAN, reportée à 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. «Ce n'est pas facile de jouer contre l'Algérie. Nous nous attendions à gagner, mais nous avons concédé deux buts naïfs sur des erreurs individuelles», a-t-il jugé. Le technicien croate estime qu'avec ce point obtenu face aux Verts, le destin est entre les mains de ses joueurs, dans l'optique d'arracher le second ticket qualificatif au Cameroun. «Pour moi, c'est un point salutaire qui permet de préserver toutes nos chances de qualification. Notre destin est entre nos mains. Tout dépendra de nous lors des prochains matchs. Je suis sûr que le Zimbabwe peut marquer des buts contre n'importe quelle équipe en Afrique», a-t-il conclu. Le Zimbabwe bouclera les qualifications en mars 2021, en rendant visite d'abord au Botswana, avant d'accueillir la Zambie. Au terme de la 4e journée, le Zimbabwe pointe à la 2e place avec 5 unités, soit à cinq longueurs de l'Algérie, leader et déjà qualifiée (10 pts). Le Botswana (3e, 4 pts) dirigé sur le banc par l'Algérien Adel Amrouche, s'est relancé en battant à domicile la Zambie (1-0). Les «Chipolopolo»

ferment la marche avec 3 unités.