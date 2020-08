Selon les médias qataris, le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (zone Afrique) prévue dans ce pays, dont le début était prévu en octobre prochain, a été reporté à une date ultérieure, en raison de la pandémie de Covid-19. Les éliminatoires devront avoir lieu ainsi en 2021, comme cela a été décidé il y a quelques jours pour la zone Asie. Logée dans le groupe A, l'Equipe nationale algérienne, championne d'Afrique en titre, évoluera aux côtés du Burkina Faso, du Niger et de Djibouti. Les Verts devaient entamer la campagne éliminatoire à domicile face à Djibouti, avant de se déplacer à Ouagadougou pour affronter les Etalons burkinabés. Mais avec ce report du 2e tour des qualifications à cette prestigieuse compétition, cela veut dire, tout simplement, que l'on ne va pas revoir la sélection algérienne à l'oeuvre pour encore un bon bout de temps. D'ailleurs, en bon gestionnaire, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, avait déjà appréhendé une telle situation. On se rappelle bien que vers la fin du mois de juillet dernier, et dans la deuxième et dernière partie de l'entretien accordé par Belmadi au site officiel de la FAF, le grand artisan du sacre de l'EN à l'issue de la CAN-2019, aborde plusieurs sujets liés à l'actualité de la sélection nationale. Et justement à propos des challenges qui attendent l'EN dans le court terme, Belmadi a confié: «J'ai peur qu'on reporte les matchs du mois d'octobre, j'en ai parlé avec le président (Zetchi, Ndlr), d'ailleurs, on a tout planifié, malheureusement cette pandémie de coronavirus continue toujours à faire des ravages, notamment en Afrique, néanmoins comme à chaque fois, on anticipe tout, l'organisation des matchs officiels, et même amicaux, toutefois on n'a pas tous les atouts en main.» En d'autres termes, Belmadi a bien pris ses dispositions en faisant des prévisions qui, finalement, se sont avérées justes. En tout cas, lui, n'a pas oublié de préciser qu'il suit les joueurs durant cette période de la pandémie. Il a même avoué qu'il suit également de nouveaux joueurs qui seront, peut-être, susceptibles de faire partie de la sélection nationale. Aujourd'hui, la majorité des joueurs algériens ont déjà repris les compétitions avec leurs clubs respectifs. Ce qui est de bon augure pour que Belmadi puisse les retrouver lors du retour des Verts à la compétition où il pourrait rencontrer des joueurs déjà bien compétitifs. Belmadi est bien connu par ses ambitions à toujours chercher la performance. Il rêve même de disputer la Coupe du monde au Qatar où il réside. «Que la prochaine Coupe du monde se déroulera au Qatar, je le vois comme un signe du destin», disait-il. Pour lui, «le Qatar a l'expérience des grands rendez-vous, en plus contrairement à la dernière Coupe du monde en Russie (2014) les déplacements pour les sélections participantes seront très courts. Parfois, je me dis que, peut-être, le destin, j'ai entraîné la sélection du Qatar, je pourrai revenir avec celle de mon pays pour y jouer la Coupe du monde. Au fond de moi, je me dis on doit y être, mais avant toute chose l'Algérie est champion d'Afrique, ce statut nous oblige à être présent à cet événement planétaire.» À ce propos, justement, Belmadi a réitéré son ambition: «Il faudra, d'abord, se qualifier à la phase finale. Une fois réalisé cet objectif, on n'ira pas au Qatar pour faire de la figuration. On fera tout pour aller le plus loin possible», a précisé le coach.