La sélection algérienne (messieurs/dames) de cyclisme a bonifié sa moisson aux championnats d’Afrique sur piste qui se déroulent actuellement dans la capitale égyptienne Le Caire par trois nouvelles médailles, dont une or, lors de la deuxième journée de compétition, disputée vendredi. La breloque en métal précieux a été l’œuvre de Lotfi Tchambaz dans l’épreuve de poursuite (Elite-messieurs), avant que sa compatriote Nesrine Houili ne glane l’argent dans l’épreuve du Keirin (juniors-filles). La médaille de bronze, quant à elle, a été l’oeuvre du jeune Hamza Amari, dans l’épreuve du Keirin (juniors-garçons), portant ainsi le total de l’Algérie dans cette compétition à six breloques : 2 or, 2 argent et 2 bronze. La première médaille d’or a été l’œuvre de Nesrine Houili, dans l’épreuve de la poursuite individuelle (juniors-filles), alors que la médaille d’argent a été décrochée par la sélection nationale (élite-messieurs) dans l’épreuve de poursuite « par équipes ». La médaille de bronze quant à elle a été obtenue par Yacine Chalel, dans l’épreuve du Scratch , où il avait terminé sur la troisième marche du podium, derrière deux Sud-Africains.