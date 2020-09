Le feuilleton du président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, avec les instances nationales du football se poursuit et promet plus de rebondissements palpitants. Après sa convocation pour jeudi dernier, la commission de discipline de la LFP vient de lui infliger une lourde sanction de 2 ans de toute fonction officielle et/ou activités en relation avec le football, avec proposition de radiation à vie, ainsi qu’une amende estimée à un million de dinars. Dans son communiqué, la LFP affirmait que la sanction a été décidée au vu de plusieurs infractions commises par le président de la JSK. Il est ainsi reproché à celui-ci la violation de l’obligation de réserve, outrage à la FAF, la LFP et leurs structures et membres, atteinte à la dignité et à l’honneur de leurs membres, non-respect des décisions des organes juridictionnels, conformément aux articles 121, 122 du règlement des championnats professionnels et articles 9/4, 22, 38, 39, 78, 79, 90 du Code de discipline de la FAF. Pour sa part, la direction de la JSK a réagi, hier matin, à cette décision, en annonçant qu’elle va recourir à toutes les instances nécessaires pour rétablir son président dans tous ses droits. Ce que les supporters craignent, c’est que cette situation conflictuelle que vit le club actuellement avec les instances nationales se répercutent inévitablement sur le moral des joueurs. Les supporters semblent partagés entre le soutien à Mellal et la réprobation de sa méthode de gestion polémique avec les instances sportives. Par ailleurs, parallèlement à ce feuilleton qui se poursuit encore, la direction du club kabyle annonce que le stage d’Akbou prendra fin aujourd’hui. Faisant fi des courriers de la LFP à propos de l’interdiction de tous regroupements, la direction du club annonce que les Canaris partiront aussitôt rentrés d’Akbou pour un autre stage prévu à partir de mercredi prochain dans la wilaya de Mostaganem. Le communiqué précise que les Lions du Djurdjura éliront leur quartier au complexe sportif AZ. Un établissement de quatre étoiles, qui dispose de toutes les commodités.