A domicile, la sélection allemande s’est inclinée hier soir contre les Pays-Bas (2-4) «Nous sommes déçus du résultat, mais il est logique, les Pays-Bas ont été la meilleure équipe. Nous avons joué en-dessous de notre niveau technique, nous avons perdu beaucoup de ballons, nous n’avons pas combiné comme nous le voulions. Cela a permis aux Pays-Bas de développer leur jeu, de mettre la pression. On a vu que les Néerlandais jouent déjà depuis deux, trois ans ensemble. Ils avaient des meilleurs automatismes que nous, on a vu que certaines choses n’ont pas fonctionné chez nous. Nous avons d’autres capacités que nous n’avons pas pu montrer ce soir sur le terrain. J’espère une réaction des gars demain. Nous devons gagner notre prochain match en Irlande du Nord, c’est important.» L’Irlande du Nord est première du groupe C, avec quatre victoires en quatre rencontres.