Non, il ne s’agit pas de Zinédine Zidane, mais du fils de l’actuel entraîneur du Real Madrid : Luca Zidane. Quelques jours après avoir été prêté pour une durée d’un an au Racing Santander, où il compte retrouver du temps de jeu, le jeune portier ferait l’objet de rumeurs, selon plusieurs médias. Si Luca Zidane a accepté de quitter le Real Madrid pour s’émanciper de Thibault Courtois et Keylor Navas, et ainsi jouer davantage, c’est notamment pour s’affirmer en équipe de France. Or, là aussi, la concurrence est rude entre Hugo Lloris, Steve Mandanda et la future génération représentée par Alphonse Areola et Benjamin Lecomte. D’après des sources proches du gardien de but, ce dernier pourrait être intéressé par la sélection algérienne, qui a le vent en poupe après sa récente victoire à la CAN. Une nouvelle génération dorée qui pourrait tout à fait parvenir à se qualifier pour le prochain Mondial en 2022 qui serait un des objectifs de Luca. De plus, le portier historique des Fennecs, Raïs M’Bolhi, est déjà sur la fin et une retraite à l’issue de la prochaine CAN dans deux ans serait envisageable. Vainqueur de l’Euro U17 en 2015 avec les Bleuets, Luca Zidane pourrait donc rapidement trouver sa place dans les cages de cette sélection algérienne, mais devrait probablement se laisser encore du temps avant de la préférer définitivement à l’équipe de France.