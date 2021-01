Outre le cas Sergio Ramos, le Real Madrid doit aussi gérer la situation de Lucas Vazquez (29 ans, 14 matchs et 2 buts en Liga cette saison). L'ailier performant au poste de latéral droit arrive également à la fin de son contrat et a convaincu ses supérieurs de lui offrir une prolongation. Mais d'après Marca, l'Espagnol et son agent n'ont pas été convaincus par la proposition de la Maison Blanche. Reste à savoir si la direction reviendra avec une meilleure offre, sachant que l'entraîneur Zinedine Zidane aimerait que les joueurs en fin de contrat soient prolongés le plus vite possible.