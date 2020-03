«C’est un honneur si le Barça vous suit, mais le joueur est concentré sur la Lazio. Il veut gagner le Scudetto une fois que la situation du coronavirus sera résolue, mais le Barça, c’est le Barça. Pour l’instant, je n’ai parlé à personne à Barcelone », a dernièrement déclaré Stefano Castagna, l’agent de Luiz Felipe, au sujet des rumeurs concernant l’avenir de son client. Ces derniers temps, le défenseur de 22 ans évoluant à la Lazio Rome est en effet annoncé dans le viseur du FC Barcelone, qui aurait l’intention de renforcer sa charnière centrale l’été prochain. Samuel Umtiti n’apporterait plus suffisamment de garanties en raison de ses fragilités physiques, tandis que Clément Lenglet ne semble pas apparaître comme un titulaire en puissance aux yeux de Quique Setién. Le Barça aurait ainsi coché le nom de Luiz Felipe, et la piste semble se confirmer en dépit du démenti de son représentant. D’après les informations de Mundo Deportivo parues hier, Luiz Felipe ferait bien partie des cibles du FC Barcelone pour sa défense. Le Brésilien serait même l’une des pistes principales des Blaugrana, dans la mesure où il serait haut placé dans la liste des cibles du club catalan pour se renforcer dans ce secteur. Luiz Felipe présente l’avantage de percevoir un salaire peu conséquent malgré son fort potentiel, à hauteur d’un peu plus d’un demi-million d’euros, tandis que son contrat au sein de l’écurie italienne expirera en juin 2022. Une opportunité de marché pour le FC Barcelone, qui pourrait donc se ruer sur lui l’été prochain. Reste à savoir lequel entre Samuel Umtiti et Clément Lenglet sera une victime collatérale de cet éventuel recrutement, poussant ainsi l’un des deux vers un départ lors du mercato estival.

Arsenal

Un indice pour le prix d'Aubameyang?

Le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est cité par la presse catalane comme possible renfort du FC Barcelone durant le prochain mercato estival. L'ancien canonnier du Borussia Dortmund est considéré comme une alternative aux pistes Neymar (Paris Saint-Germain) et Lautaro Martinez (Inter Milan). Selon le journal Sport, l'attaquant gabonais d'Arsenal songerait à poursuivre sa carrière chez les Blaugrana. De son côté, la formation londonienne ne ferme pas la porte à un transfert du footballeur de 30 ans. Les Gunners comptent réclamer au moins 55 millions d'euros pour le Lavallois, recruté en janvier 2018 pour 63,75 millions d'euros. Auteur de 20 buts toutes compétitions confondues depuis le début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang est sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Arsenal.

Milan AC

12 joueurs observés

Le Milan AC veut construire un nouveau projet sur du long terme et pour cela, les Italiens suivent 12 joueurs. Le quotidien Tuttosport précise que les pensionnaires de Serie A veulent se renforcer dans tous les secteurs. Pour la défense, le média indique que trois joueurs plaisent aux clubs italiens: Kristoffer Ajer (Celtic Glasgow), Robin Koch (Fribourg) et Youcef Atal (Nice). Pour le milieu de terrain, Yari Verschaeren (Anderlecht), Matías Zaracho (Racing) et Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar) sont des options envisagées. En attaque, plusieurs noms sont marqués en rouge: Jonathan David (La Gantoise), Dominik Szoboszlai (Salzbourg), Jann-Fiete Arp (Bayern), Victor Osimhen (Lille), Alexander Isak (Real Sociedad), Myron Boadu (AZ Alkmaar). Proche de s'engager avec l'AC Milan en vue de la saison prochaine, le technicien allemand Ralf Rangnick n'a pas encore signé avec la formation italienne et gravite toujours au sein du groupe Red Bull.

Real Madrid

Tottenham et Man United sur les traces de Bale

Gareth Bale vit des moments compliqués au Real Madrid. L’attaquant gallois verra son contrat prendre fin en juin 2022 mais le prochain mercato estival pourrait sonner la fin de son histoire avec le club merengue. Effectivement, Marca a annoncé que Florentino Pérez et Zinédine Zidane respectivement, président et entraîneur du Real Madrid, souhaiteraient se débarrasser de l’ancien joueur de Tottenham. S’il on en croit ces informations, deux clubs anglais seraient même prêts à l’accueillir. Le Daily Star a affirmé hier que les Spurs de Tottenham et les Red Devils de Manchester United se seraient penchés sur le dossier. Les deux clubs anglais devront répondre à l’unique exigence de Bale à savoir de toucher un salaire au moins équivalent à celui dont il dispose actuellement au Real Madrid (17 millions d’euros par an) pour s’attacher ses services. À noter enfin que Tottenham et Manchester United sont des intéressés de longues dates et qu’ils n’hésiteraient pas une seule seconde à sauter sur l’occasion si une opportunité se

présentait !

Bétis Séville

Le Real prêt à foncer sur Fekir

L’ancien joueur de l’OL aurait tapé dans l’œil de l’un des meilleurs clubs du monde grâce à ses performances au sein du Betis Séville. Le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo estime en effet que les dirigeants madrilènes sont disposés à faire une proposition pour l’international français dès la prochaine fenêtre des transferts. Approché par Liverpool en 2018, Fekir n’avait pas pu réaliser son rêve de rallier un club de grande envergure et nul doute que si l’intérêt madrilène se concrétisait, l’ancien lyonnais se ferait un plaisir de rejoindre les merengue. Fekir deviendra-t-il le 4e joueur du français du Real Madrid avec Raphael Varane, Karim Benzema et Ferland Mendy ?

PSG

Leonardo veut Dybala pour remplacer Icardi

C’est un feuilleton qui a tenu en haleine pas mal de monde. L’été dernier, la Juventus a offert les services de Paulo Dybala à plusieurs clubs et c’est notamment le cas du Paris Saint-Germain. Des négociations poussées ont eu lieu entre le joueur, le PSG et la Juve, mais finalement Dybala est resté à Turin. Ces derniers mois, la presse italienne a toutefois plusieurs fois évoqué un intérêt toujours présent à Paris, pour l’international argentin. D’après les informations de Tuttosport, Paulo Dybala serait toujours dans le viseur de Leonardo. Le quotidien italien explique que le directeur sportif du Paris Saint-Germain est un grand fan de l’attaquant de la Juventus, qu’il souhaiterait toujours recruter. D’ailleurs, La Joya pourrait venir remplacer un compatriote au PSG, puisque Leonardo penserait à lui pour remplacer un Mauro Icardi dont l’option pourrait bien ne pas être levée.

Inter Milan

Vidal a recalé Conte

Ce n’est plus vraiment un secret désormais. Arturo Vidal (32 ans) serait particulièrement apprécié de d’Antonio Conte, actuel entraîneur de l’Inter. Et comme certains médias l’ont avancé au cours du mercato hivernal, le coach nerazzurro aurait tenté de trouver un accord avec le clan Vidal et le FC Barcelone pour un éventuel transfert du Chilien. Une option que le Barça aurait pris en considération, désireux de de renflouer ses caisses, le joueur n’étant pas un titulaire régulier du onze de départ blaugrana. Mais Vidal aurait contrecarrer à la fois les plans de l’Inter et du FC Barcelone. Selon les informations de Sport, Arturo Vidal aurait été approché par Antonio Conte qui l’a mis sous le feu des projecteurs à la Juventus en le faisant venir du Bayer Leverkusen en 2011. Cependant, l’international chilien n’aurait nullement eu envie de quitter la Catalogne pour la Lombardie. En ce sens, Vidal aurait repoussé les avances d’Antonio Conte et de l’Inter pour tenter de définitivement s’imposer au FC Barcelone. Reste à savoir désormais si le joueur aura fait le bon choix à terme.