Auteur d’un match quelconque contre la Juventus (1-2), dimanche, Romelu Lukaku (26 ans, 7 matchs et 3 buts en Série A cette saison) subit des premières critiques de la part des supporters de l’Inter Milan. Le moment choisi par son entraîneur, Antonio Conte, pour l’inciter à faire davantage afin de progresser. « Romelu est définitivement un joueur qui doit s’entraîner plus. C’est un joueur avec un corps imposant et qui a besoin de s’entraîner et de jouer pour se trouver en bonne condition», a expliqué le coach lombard face aux journalistes.