Ciblé par des insultes racistes à Cagliari (1-2), dimanche, Romelu Lukaku a reçu un soutien assez étrange d’une partie des supporters de l’Inter Milan. En effet, les responsables de la Curva Nord ont tenté de justifier les cris de singe de leurs homologues sardes, affirmant que ceux-ci n’étaient clairement pas discriminatoires. « Bonjour Romelu. Nous sommes vraiment désolés que tu penses que ce qui s’est passé à Cagliari était raciste. Tu dois comprendre que l’Italie n’est pas comme d’autres pays d’Europe du Nord où le racisme est un vrai problème. Nous comprenons que cela t’a semblé raciste, mais ça ne l’était pas. En Italie, nous utilisons des manières de faire, juste pour aider notre équipe et essayer de rendre nos adversaires nerveux, pas pour être raciste, mais pour les faire craquer. Nous sommes une organisation de fans multiethnique et nous accueillerons toujours bien les joueurs venant de partout. Peu importe, nous avons toujours utilisé cette façon contre d’autres joueurs d’autres équipes dans le passé et nous ferons de même probablement dans le futur. Nous ne sommes pas racistes et les supporters de Cagliari non plus », peut-on lire dans un communiqué. Sympathiques, les débuts de Lukaku à l’Inter...