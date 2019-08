L’Inter Milan a confirmé la venue de l’attaquant belge Romelu Lukaku, en provenance de Manchester United. Sans compter les bonus, le club lombard a déboursé 65 millions d’euros pour recruter le footballeur de 26 ans. Romelu Lukaku est ainsi devenu le joueur le plus cher de l’histoire des Nerazzurri, devant Christian Vieiri (46,48 millions d’euros) et Joao Mario (40 millions d’euros) selon les chiffres du site Transfermarkt.

Le Top 10 des transferts les plus importants de l’Inter Milan est complété par Radja Nainggolan (38 millions d’euros), Geoffrey Kondogbia (36 millions d’euros), Hernan Crespo (36 millions d’euros), Milan Skriniar (34 millions d’euros), Alessandro Bastoni (31,10 millions d’euros), Gabriel Barbosa (29,50 millions d’euros) et Ronaldo (28 millions d’euros).