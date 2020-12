Efficace avec l'Inter Milan et la Belgique, l'attaquant Romelu Lukaku (27 ans, 13 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) se montre fier de sa réussite. L'ancien joueur de Manchester United n'hésite pas à s'inclure parmi les tout meilleurs à son poste. «Sur ces cinq derniers mois, je fais partie du top 5 parmi les buteurs, oui! Il y a peut-être des joueurs qui ont marqué plus de buts mais... Non, non, top 5, c'est bon, a tranché le Diable Rouge dans les colonnes de France Football. Je n'ai pas envie de donner le classement mais je fais partie de ceux-là.» Chacun se fera son avis mais une chose est sûre, c'est que Lukaku ne doute pas de ses qualités.