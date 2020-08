Malgré la démonstration offensive réussie contre le Shakhtar Donetsk (5-0) ce lundi, l'Inter Milan a surtout donné une leçon tactique à son adversaire en demi-finale de l'Europa League. Une rigueur soulignée par l'attaquant Romelu Lukaku (27 ans, 49 matchs et 31 buts toutes compétitions cette saison) après la rencontre. «On a bien défendu, a commenté le Belge au micro de RMC Sport. Le bloc défensif a vraiment fait un excellent job. On a marqué sur le peu d'occasions qu'on a eues. On savait qu'on aurait beaucoup d'espace sur le côté droit. On a su en profiter. Ça montre qu'on est assez efficaces devant le but. Avec ce fond de jeu, on peut passer partout.» Une perfor-mance qu'il faudra reproduire en finale face au FC Séville vendredi (20h).