Les images laissaient présager le pire, Tottenham a enfin communiqué sur la blessure de son gardien et capitaine Hugo Lloris. Gravement touché lors de la défaite contre Brighton (0-3) et évacué sur civière ce samedi, le Français souffre d’une luxation du coude et devra observer un repos d’une durée indéterminée. «Nous pouvons confirmer que Hugo Lloris a été victime d’une luxation du coude. (...) L’évaluation se poursuivra au cours de la semaine à venir pour déterminer l’étendue de la blessure et la durée nécessaire à sa rééducation», a annoncé le club londonien dans un communiqué officiel. Autant dire que le flou reste entier !