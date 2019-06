L’ex-défenseur central du NA Hussein Dey Lyès Oukkal s’est engagé pour deux saisons avec l’USM Alger, a annoncé samedi dernier sur les réseaux sociaux le club champion d’Algérie en titre. «Le défenseur central du NAHD Lyès Oukkal, qui a passé les tests médicaux jeudi, s’est officiellement engagé avec l’USMA jusqu’en 2021» a publié la direction des Rouge et Noir sur sa page Facebook.

Oukkal (28 ans) est la deuxième recrue officielle du club cet été, après le jeune latéral gauche de l’USM Annaba, Anis Khemaïssia, qui s’était engagé quelques jours plus tôt, pour une durée de trois ans. Le recrutement d’Oukkal est destiné à renforcer l’axe de la défense, fragilisé par le départ d’Ayoub Abdellaoui et Farouk Chafaï, alors que Khemaïssia (20 ans) est appelé à concurrencer Redouane Chérifi sur le couloir gauche.