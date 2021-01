Manchester United portera à nouveau son attention sur Ousmane Dembélé si une offre pour signer Jadon Sancho échoue cet été, selon Christian Falk de Bild. Les Red Devils ont été associés à des mouvements pour les deux joueurs au cours des dernières fenêtres de transfert. Cependant, il semble maintenant que le club se déplacera à nouveau pour l'homme de Broussard Dortmund à la fin de la saison en cours, mais ils ont une sauvegarde au cas où un mouvement pour l'Anglais échouerait. Si Ole Gunner Solksjaer est incapable de faire venir Sancho, il se tournera plutôt vers Ousmane Dembélé, que deconcentrer toute son attention sur Sancho. Chelsea, rivaux de la Premier League, a également été lié à Dembélé dans le passé, mais ces rapports affirment que les Bleus ne sont pas en contact avec le joueur sur un éventuel déménagement pour l'amener à Stamford Bridge. En conséquence, cela signifie que la voie est claire pour United pour amener Dembélé au club s'ils ne peuvent pas signer Sancho. Le joueur de 23 ans n'a disputé que huit départs en Liga pour Barcelone, cette année et c'est bien loin de son passage à Dortmund où il était considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus excitants du football. Le Français manquerait sans aucun doute l'occasion d'atteindre à nouveau ce niveau et United est prêt à lui donner cette opportunité en Premier League. Cependant, ce n'est que s'ils ne peuvent pas signer leur cible principale, qui reste Jadon Sancho. Sancho a disputé 16 matchs de championnat, cette année, et a déjà contribué à neuf buts. Il continue de contribuer régulièrement à son équipe, mais alors que l'équipe de Bundesliga faiblit en championnat, il pourrait enfin décider de franchir le pas et de déménager à Old Trafford et de retourner dans son pays natal, l'Angleterre.