Le club émirati d’Al-Fujaïrah a annoncé dimanche sur son compte Twitter avoir nommé l’Algérien Madjid Bougherra comme nouvel entraîneur de son équipe première, sans préciser la durée du contrat, ou l’objectif assigné à l’ex-capitaine de la sélection algérienne.

L’ancien défenseur central des Glasgow Rangers et de Sheffield Wednesday, aujourd’hui âgé de 36 ans, s’était reconverti en entraîneur en 2017, intégrant le staff technique de la sélection algérienne lors de la coupe d’Afrique des nations au Gabon. Après quoi, le natif de Longvic (France) est allé monnayer ses compétences au Qatar, en prenant en charge l’équipe U23 de son ancien club, Al-Duhaïl, avec laquelle il a remporté deux titres.

Al-Fujaïrah sera donc sa première expérience en tant qu’entraîneur en chef d’une équipe seniors, mais Bougherra ne devrait pas s’y sentir dépaysé, car connaissant parfaitement la maison.

En effet, après une riche carrière en Europe, «Magic» Bougherra avait rejoint le Golfe où il a commencé par porter les couleurs du club qatari d’Al-Duhaïl entre 2011 et 2014, avant de rejoindre Al-Fujaïrah, de 2014 à 2016. En sélection nationale, Bougherra a rejoint les «Verts» en 2004 alors qu’il relevait encore de la catégorie «espoirs», puis a progressivement grimpé les échelons, jusqu’à en devenir le capitaine.

Le «Magic» a disputé, entre autres, les Coupes du monde de 2010 et 2014, ainsi que les coupes d’Afrique des nations de 2010 et 2015. Il a joué son dernier match officiel sous le maillot national lors de la CAN-2015, en Guinée équatoriale, lors duquel l’Algérie s’est inclinée en quarts de finale contre la Côte d’Ivoire (3-1).