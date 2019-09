La direction technique nationale (DTN) vient d’installer Madjid Taleb à la tête du département du football féminin et responsable de la sélection féminine.

En attendant la désignation des staffs des féminines, Taleb sera concerné par le tournoi UNAF des U20 à Tanger, au Maroc, du 1er au 8 octobre 2019. Le nouveau responsable en question est détenteur de plusieurs diplômes, entre autres, Licence A (UEFA), diplôme de directeur technique à la Fédération de Soccer du Québec (Canada), diplôme d’entraîneur de football (Fédération française de football), brevet d’Etat d’éducateur sportif 2e degré option football (FFF), licence A (Association canadienne de Soccer entraîneur de la Haute Performance), maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives (université Paris V, France) et doctorat en sciences de la vie et de la santé (université Paris V, France). Sur le plan professionnel, Taleb a exercé longtemps au Canada comme directeur technique au Québec, directeur de l’Académie élite, entraîneur du pôle Espoir, formateur, responsable de la détection et du recrutement, entraîneur du Royal Military (sélections masculine et féminine).

Comme il a exercé en Algérie dans des clubs de Ligue 2 et en DNA