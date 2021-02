C'est officiel. Omar Belatoui n'est plus entraîneur principal du club phare de l'Ouest, le MC Oran. Ayant remplacé, à titre provisoire, Bernard Casoni, celui-ci vient d'être remplacé lui aussi par le coach Kheiredine Madoui, en qualité du nouvel entraîneur des Hamraoua. C'est ce qu'a indiqué la direction de ce club de Ligue 1 de football expliquant que «Madoui a ratifié un contrat s'étalant jusqu'à la fin de la saison en cours.» Le chargé de communication et de marketing des Rouge et Blanc, Rafik Cherrak, a précisé que «Belatoui avait demandé lui-même à partir au milieu de la semaine passée», soulignant qu'«il peut, s'il le souhaitait, poursuivre sa mission au sein du staff technique, en tant qu'entraîneur adjoint». Autrement dit, Omar Belatoui peut toujours occuper le poste qu'il a occupé sous Casoni. Le coach Madoui prendra ses fonctions à partir de la semaine prochaine à l'occasion de la rencontre devant opposer, à Constantine, son équipe au CS Constantine pour le compte de la 14e journée. Le MCO a fait preuve d'un retour pompeux en affrontant, à domicile, l'US Biskra. La rencontre s'est soldée par la large victoire des Hamraoua par le large score (6-0), fortifiant ainsi la position du Mouloudia en occupant la 5e place au classement avec 25 points. Il s'agit de la dernière rencontre disputée par le MCO sous la houlette de Belatoui, celui-ci a signé son départ après s'être illustré par ses choix des hommes ayant, eux aussi, brillé sur le terrain en menant le marché à leur guise ne laissant aucun répit à leurs invités venus de la capitale des Ziban, Biskra. Les poulains de Belatoui ont agi et réagi jusqu'à faire preuve de combativité à l'ultime seconde de la rencontre au grand bonheur des supporters du club fanion de l'Ouest, ayant vite fait d'oublier la débâcle de leurs fans face à l'équipe des Hauts-Plateaux, l'ES Sétif. Quelle sera, donc, la mission principale de Madoui? Les supporters ne sont pas magnanimes dans leurs railleries. Ils ne veulent rien entendre d'autre, hormis les résultats et les victoires de leur club qu'ils suivent de près. Ces moyens sont tributaires des moyens financiers à mettre en place par la direction du club. Jusqu'à l'avant match MCO - USB, seul le président du club amateur, Ben Senoussi, a donné signe de vie en se rapprochant, la semaine passée, des joueurs pour les inviter à revenir à la raison et surseoir au mouvement de grève qu'ils ont entamé et dans lequel ils ont revendiqué leur dû. Sans verser dans des promesses de trop ni jugé utile de faire miroiter l'extasie totale, Ben Senoussi s'est contenté de s'engager quant à régulariser la situation financière des anciens joueurs en leur versant quelques mensualités. Cela se passe en l'absence du premier concerné, le président de la SSPA, Tayeb Mehiaoui, qui, selon des sources proches du club, tente de reprendre la situation en main, alors qu'il est dépassé par les événements.