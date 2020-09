Le CR Belouizdad a annoncé, jeudi dernier, avoir engagé sa troisième recrue estivale. En effet, après Mokhtar Belkhiter (ex-Club Africain) et Zakaria Draoui (ex-ES Sétif), le champion d'Algérie sortant a recruté Maecky Ngombo, attaquant belge d'origine congolaise, dans un transfert libre. Le joueur de 25 ans est sans club depuis la résiliation de son contrat avec Go Ahead Eagles, club pensionnaire de deuxième division néerlandaise. Présenté comme la nouvelle arme fatale de l'attaque belouizdadie, Ngombo n'a pas fait l'unanimité chez les supporters, même s'il s'agit d'un joueur qui a déjà été sélectionné en Equipe nationale espoir belge (une fois) en 2016. C'est parce que les fans du Chabab ont fait leur petite recherche sur la Toile pour en savoir plus sur leur nouvelle recrue, et constaté que ses statistiques ne sont pas reluisantes. En effet, il avait débuté sa carrière professionnelle en première division néerlandaise avec Roda JC lors de la saison 2015-2016, inscrivant 5 buts en 18 matchs, ce qui lui avait valu une première et seule sélection avec les Espoirs belges. La saison d'après, il a été prêté en deuxième division allemande, au Fortuna Dusseldorf. Là(-bas), il n'y disputera que six matchs avec zéro but à la clé. Ceci, avant d'opter pour Milton Keynes, en troisième division anglaise, avec toujours zéro but en 9 matchs. Lors de l'exercice suivant, il est de retour au Roda JC, où il inscrit un seul but avant d'être transféré en Serie B italienne à Ascoli. Chez les Transalpins, il inscrit 2 buts en 13 matchs. La saison dernière, avec Go Ahead Eagles, il a marqué 2 buts en 12 matchs. En sus, des supporters ont fait rappeler au directeur sportif de leur club, Toufik Kourichi, sa déclaration où il indiquait qu'il ne recrutera pas de joueur (s) étranger(s) sur la base de vidéos. Chose qu'il a pourtant faite cette-fois avec Ngombo. Par contre, d'autres supporters du champion d'Algérie en titre restent optimistes affirmant que Ngombo, qui a fait ses classes au Standard de Liège, a du talent, selon ses vidéos disponibles sur la Toile, et saura le monnayer dans le championnat algérien. Ils affirment que le fait qu'il soit passé par des clubs allemands, italiens et néerlandais prouve, si besoin est, qu'il a les qualités requises pour s'imposer facilement dans le championnat algérien. Sur un autre volet, la direction du CRB a reçu la lettre de libération du gardien de but, Toufik Moussaoui, en provenance du Paradou AC. La présentation du portier en question aux médias, devrait se faire dans les heures qui eviennent.