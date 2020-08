Arrêté par la police en Grèce et reconnu coupable de violences aggravées, résistance à l’arrestation et tentatives répétées de corruption, le défenseur central de Manchester United, Harry Maguire, s’est exprimé pour la première fois sur cette affaire au micro de la BBC. L’international anglais donne sa version des faits. « Ma petite sœur a été attaquée dans un bar et a été droguée par deux individus qui lui avaient demandé d’où elle venait, qui elle était. Ses yeux étaient révulsés, elle perdait conscience. J’ai voulu l’emmener à l’hôpital, mais ils nous ont arrêtés, mis à genoux les mains en l’air et ont commencé à nous frapper. J’ai d’abord pensé à un enlèvement, pas qu’ils étaient policiers. Ils me frappaient aux jambes en me disant que je ne jouerai plus jamais au foot. C’était la panique, j’ai eu peur pour ma vie. J’ai tenté de m’enfuir », a raconté le Mancunien. Condamné à une peine de 21 mois de prison avec sursis, Maguire a fait appel.