Arrêté, samedi dernier, par la police en Grèce à la suite d'une bagarre, le défenseur central de Manchester United Harry Maguire (27 ans) a été reconnu coupable ce mardi de violences aggravées, résistance à l'arrestation et tentatives répétées de corruption. Et cette situation va avoir un impact sportivement pour l'international anglais, condamné à 21 mois de prison avec sursis. Initialement convoqué par le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Gareth Southgate pour défier l'Islande (5 septembre) et le Danemark (8 septembre) en Ligue des Nations, Maguire a été finalement écarté par le technicien britannique, selon un communiqué officiel. Une période très difficile pour le joueur des Red Devils.