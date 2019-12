Après avoir pris part au premier atelier (Workshop) de la CAF sur la sécurité dans les stades au mois d’octobre dernier, Imad Eddine Mahamdioua, responsable du protocole, et Abdelhafid Fergani, responsable de l’organisation des matchs des sélections nationales au niveau local, au sein de la Fédération algérienne de football, seront de retour en Egypte pour, cette fois, une formation des officiers de la sécurité et de la sûreté qui aura lieu du 3 au 5 décembre 2019 au Caire. Le programme de ce deuxième atelier soutenu par le programme Forward 2.0 de la FIFA et placé sous le thème « Promouvoir la sécurité dans les stades » comprendra plusieurs cours.