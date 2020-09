La direction de l'USM Alger a annoncé, jeudi dernier, la prolongation de contrat de son attaquant, Aymed Mahious jusqu'en 2023. Il s'agit du troisième joueur de l'USMA à prolonger son contrat durant cette intersaison après le milieu de terrain Hamza Koudri (une saison) et le défenseur Abderrahim Hamra (trois saisons). Mahious (22 ans) avait rejoint les Rouge et Noir en 2018 en provenance du CA Batna pour un contrat de 3 ans. La saison d'après, il a été prêté à l'AS Aïn M'lila. En matière de recrutement, le club algérois a assuré jusque-là trois nouvelles recrues estivales: les défenseurs latéraux Fateh Achour (USM Bel Abbès) et Saâdi Redouani (ES Sétif), ainsi que l'attaquant franco-algérien Oussama Abdeldjelil, alors qu'il a décidé de se passer des services de neuf joueurs, dont l'ancien international Hicham Belkaroui.