Ce Ballon d’or de France Football a été dominé, comme prévu, par l’Argentin, Lionel Messi devant le Néerlandais Virgil Van Dijk et le Portugais Cristiano Ronaldo. Côté africain, le Sénégalais Sadio Mané arrive 4e devant son coéquipier à Liverpool, l’Egyptien Mohamed Salah (5e). Seul joueur dans l’histoire du football algérien à figurer dans le Top 10 de ce prestigieux trophée, Riyad Mahrez a réalisé cette perfor-mance pour la deuxième fois de sa carrière (encore un fait historique à retenir), grâce à son année exceptionnelle, aussi bien en club qu’en sélection nationale. Et c’est là, où il est très important de faire remarquer que Mahrez aurait pu prétendre à un meilleur classement, bien meilleur que celui de 2016 où il avait alors était classé 7e de ce même Ballon d’or. Pourquoi n’a-t-il pas réalisé un meilleur classement ? La réponse se trouve chez son coach du club anglais, Manchester City, et on désigne l’Espagnol Pep Guardiola. Ce coach, qui, bien qu’il fasse certes partie, des meilleurs coachs au monde, mais une chose est sûre, il ne choisit pas ses joueurs titulaires en fonction de leurs valeurs intrinsèques et de leur forme réelle. Mahrez n’était que rarement aligné en titulaire, et tout en étant au summum de sa forme, Guardiola se faisait un malin plaisir à le faire jouer en remplaçant. La réaction de Mahrez a toujours été applaudie par les fidèles supporters de Man City que Guardiola ne voudrait pas du tout voir ! Aussi paradoxal que cela puisse paraître, un petit coup d’œil à ce classement du Ballon d’or montre qu’un seul joueur seulement dépasse Mahrez, à savoir Bernardo Sylva (9e). Les trois autres joueurs nominés ont été dépassés au classement par l’international algérien; Raheem Sterling a terminé 12e, Kevin De Bruyne 14e et Sergio Aguero 16e. Sans autre commentaire sur le sujet ! Par contre, et c’est aussi un fait à soulever, le Ballon d’or élu, à savoir l’Argentin Lionel Messi, qui vient de remporter pour la 6e fois de sa carrière cette distinction, a tenu à féliciter Riyad Mahrez pour son parcours et lui a souhaité «bonne chance» pour le reste de sa carrière. Là aussi, l’on s’abstiendra du moindre commentaire, tellement le «fait» l’explique de la meilleure manière qui soit au coach Pep Guardiola. Par ailleurs, il est très important de rappeler que cette distinction est attribuée en fonction des perfor-mances individuelles et collectives du joueur (palmarès), de sa classe du (talent et fair-play) et de sa carrière. Le Ballon d’or masculin est décerné par un jury international de journalistes spécialisés (à raison d’un représentant par pays) qui désignent cinq joueurs par ordre décroissant de mérite à partir de la liste des 30 nominés établie par la rédaction de France Football (un point pour le cinquième, deux pour le quatrième, trois pour le troisième, quatre pour le deuxième, six pour le premier). Les trois joueurs africains figurant dans le «Top 10», à savoir Mané, Salah et Mahrez, sont également attendus en début de l’année prochaine pour une autre distinction : le Ballon d’or africain. Les yeux des puristes du football seront donc braqués le 7 janvier prochain à Hurghada en Egypte pour connaître les lauréats de cette distinction continentale.