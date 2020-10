Riyad Mahrez et Hillal Soudani vont se rencontrer en Ligue des Champions. C'est le duel algéro-algérien de l'affiche entre Manchester City et Olympiakos dans le groupe C. Le capitaine des Fennecs est impatient de retrouver son compatriote. Jeudi dernier, l'UEFA a procédé au tirage au sort des phases de groupe de Ligue des Champions. Le fait qui a retenu les attentions est l'opposition entre Manchester City et Olympiakos ou soit le choc entre deux internationaux algériens. «Quel plaisir de retrouver mon frèro Hillal Soudani en Champions League», a posté Mahrez sur sa page Facebook. Riyad Mahrez et Hillel Soudani se donnent rendez-vous le 3 novembre prochain sous les coups de 20h GMT. Un match comptant pour la troisième journée de Ligue des Champions.