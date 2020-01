L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez a ouvert son compteur but durant l’année 2020 en secouant les filets de De Gea, mardi soir, lors des demi-finales aller de la Carabao cup face au voisin de United, à Old Trafford. Mahrez a inscrit le deuxième but de son équipe après avoir été bien lancé dans l’intervalle par Silva. Cette réalisation est la septième depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, pour le capitaine des Verts. L’attaquant de 28 ans a délivré également 10 passes décisives en 27 apparitions avec les Sky Blues. Son équipe l’a emporté sur le score de (3-1), en attendant le match retour.