Le sélectionneur de l’Equipe nationale de football, Djamel Belmadi a estimé mardi que le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, pourrait être défavorisé par son faible temps de jeu avec Manchester City dans la course au Ballon d’or africain, dont le lauréat sera connu le 7 janvier prochain au cours d’une cérémonie prévue à Hurghada (Egypte). «L’année d’une CAN, il devrait aller à un joueur l’ayant gagnée, comme Riyad Mahrez. Il a marqué la compétition de son empreinte, a été décisif, a brillé avec Manchester City, même s’il a moins de temps de jeu que Sadio Mané, ce qui peut le défavoriser. Mais pour moi, la CAN doit lui valoir le Ballon d’or», a-t-il affirmé dans un entretien accordé au quotidien français La Provence. Outre Mahrez, la Confédération africaine (CAF) a dévoilé mercredi dernier la liste des 10 finalistes au Ballon d’or, où figurent également deux autres internationaux algériens, à savoir Ismaël Bennacer (Milan AC/ Italie) et Youcef Belaïli (Ahly Djeddah/ Arabie saoudite). L’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des champions d’Europe, fait office de favori en compagnie de Mahrez. Invité par l’Olympique de Marseille, où il a exhibé le trophée de la CAN-2019, Belmadi a donné le coup d’envoi du match disputé dimanche au stade Vélodrome face aux Girondins de Bordeaux (3-1), en clôture de la 17e journée du championnat de France de Ligue 1. «Je remercie les dirigeants d’avoir pensé à moi et c’est un honneur, comme de venir présenter le trophée de la CAN. Les joueurs africains présents à mes côtés savent mieux que quiconque combien c’est compliqué de gagner une CAN, surtout en Egypte. C’est donc avec beaucoup de fierté que je suis venu présenter cette coupe, au nom de tous les Algériens. J’étais plus là à ce titre qu’en tant qu’ancien joueur de l’OM», a-t-il ajouté. Enfin, Belmadi a qualifié de «superbe» le travail effectué par l’entraîneur portugais André Villas-Boas avec l’OM, actuel 2e au classement, à cinq longueurs du leader le Paris SG, qui compte un match en moins. «L’équipe est passée par des situations difficiles. A Marseille, si on ne se bat pas pour le podium, c’est une saison ratée, surtout s’il n’y a pas de coupe au bout. Il y a eu une sorte d’exaspération de la part des joueurs. Cet entraîneur a ramené de l’enthousiasme, de la fraîcheur.»