Oui ou non? Riyad Mahrez serait-il prêt à rejoindre le PSG ou l'OM dans le futur? C'est une question qui lui a été posée par un coéquipier citizien. «Toi qui as toujours été un supporter de l'Olympique de Marseille depuis tout petit, aujourd'hui si le PSG demande à te recruter, tu dirais oui ou non?», a questionné Benjamin Mendy. Et à Mahrez de répondre: «Il est fou lui (Mendy, Ndlr). C'est vrai que j'étais un supporter de Marseille quand j'étais tout petit. Après si le PSG...ce n'est pas d'actualité, parce que je suis encore sous contrat et je suis bien à Manchester. Mais Paris, c'est ma ville. Je suis né et j'ai grandi à Paris. On ne sait jamais.» Mais certaine presse française, à l'image du site Actu foot a rapporté une autre déclaration attribuée à Mahrez, en écrivant: «Paris c'est ma ville. Pour l'instant, je suis sous contrat à Manchester City, mais je ne ferme aucune porte. Si le PSG me veut, je réfléchirai.» Chose qui a poussé Mahrez à réagir tout juste après sur les réseaux sociaux. Il a posté un message où on pouvait lire: «C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est quoi difficile de retranscrire mot pour mot? Ou ça fait moins buzzer?.» Par ailleurs, et dans ce même passage Canal +, le capitaine de l'Equipe nationale algérienne est revenu sur l'échec de sa signature avec l'O Marseille, lorsqu'il évoluait sous les couleurs du Havre: «Ils jugeaient que j'avais pas le niveau.» Les dirigeants marseillais sont passés à côté d'un sacré coup, dit-on. Sacré champion d'Angleterre en 2016 avec les Foxes, recruté par City contre près de 70 millions d'euros en 2018, Mahrez ne tient visiblement pas rigueur aux dirigeants marseillais de l'époque. Samedi, à l'occasion de la réception de West Ham, le coach de Man City, Pep Guardiola, a décidé d'aligner l'Algérien dans le onze de départ. Du côté des Hammers, David Moyes, qui a émis des doutes sur la forme de Saïd Benrahma, a préféré laisser l'ancien de Brentford à la maison. Au final, les deux équipes n'ont pas pu se départager, puisqu'elles se sont quittées sur un score de parité (1-1). La prestation de Mahrez dans cette rencontre n'a pas été à la hauteur des attentes, à l'image de son équipe, qui réalise un mauvais début de saison.