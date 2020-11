Magicien balle au pied, Riyad Mahrez a-t-il tendance à la jouer trop perso à Manchester City? C'est la version présentée, dimanche dernier, par le média The Athletic, qui fait état de tensions qui seraient survenues dans le vestiaire des Skyblues à l'issue de la victoire poussive contre Sheffield (1-0) la veille. À cette occasion, Kevin De Bruyne aurait notamment reproché à l'ailier algérien de privilégier systématiquement le dribble au détriment des passes. Et le Belge n'aurait pas été le premier à faire la remarque au Fennec puisque Sergio Agüero et Fernandinho l'auraient déjà alerté sur ce point par le passé, sans que cela ne débouche sur un changement d'attitude et le vainqueur de la CAN-2019 commencerait à crisper le vestiaire. Sur Twitter, le principal intéressé a répondu à ces rumeurs par une mise au point ironique en s'adressant au journaliste à l'origine de l'article. «Bon, je ne sais pas d'où viennent tes sources, mais tu ne devrais vraiment pas les croire», a glissé l'ancien Havrais non sans répartie.