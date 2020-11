Selon le journal anglais The Athletic, Riyad Mahrez est le deuxième joueur des Skyblues à avoir créé le plus d'occasions dans le jeu depuis le début de la saison 2019-2020, derrière son coéquipier belge Kevin De Bruyne. En effet, le capitaine des Verts vient en deuxième position avec 57 occasions créées, devancé par De Bruyne qui a à son actif 119 situations créées depuis le début de l'actuelle saison. Raheem Streling (55) et Bernardo Silva (50) viennent respectivement à la troisième et quatrième place dans ce classement.