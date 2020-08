L'ailier international algérien Riyad Mahrez a terminé à la deuxième place, derrière le Belge Kevin De Bruyne, désigné meilleur joueur de la saison de Manchester City, vice-champion d'Angleterre de football. Kevin De Bruyne, plébiscité devant Mahrez (53 matchs, 15 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues) et l'Espagnol David Silva, a été récompensé de sa belle saison 2019-2020.

De Bruyne succède au Portugais Bernardo Silva qui avait obtenu le titre lors de la saison écoulée. Le milieu offensif belge âgé de 29 ans a marqué 15 buts et délivré 23 passes décisives en 46 rencontres, pour 13 réalisations et 20 passes en 35 matchs de Premier League. La saison du «Diable Rouge» puisque son équipe est qualifiée pour les quarts de finale de la Champions League.