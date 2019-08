Riyad Mahrez n’a pas disputé le Community Shield dimanche avec Manchester City pour ne pas risquer que les médicaments pris par le milieu algérien à la CAN-2019 n’enfreignent les règlements antidopage, a expliqué son entraîneur Pep Guardiola. « Riyad m’a appelé et dit: «Je veux jouer contre Liverpool». Je lui ai répondu: «Tu es plus que le bienvenu». «Mais nous ne savons pas ce qu’il avait pris... comme médicaments », a affirmé Guardiola à l’issue de la victoire de City sur les Reds (1-1, 5-4 aux TAB). « Par conséquent, il existe un risque au contrôle antidopage parce que nos médecins ne savent pas exactement quels médicaments il avait pris. Heureusement, il sera de retour face à West Ham et tout sera normal à l’avenir », a conclu le technicien catalan. Rappelons que Mahrez avait repris les entraînements avec son équipe trois jours avant ce match face aux Reds. Il a pris en effet quelques jours de vacances après le sacre africain, mais était revenu avec l’envie de jouer le premier match important de la saison.