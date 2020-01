Dans le football de haut niveau, il existe une règle universelle lorsqu’on est amené à juger le rendement d’un joueur, à savoir ne pas le faire sur un seul match uniquement. Afin d’éviter de tirer des conclusions trop hâtives, se montrer trop élogieux ou, a contrario, trop critique envers un joueur. Mais comment réagir lorsqu’une prestation XXL, et à même de séduire tous les fans du ballon rond, arrive au sortir d’une série de rencontres convaincantes ? Une sorte de couronnement après une montée en régime continue et sans la moindre anicroche. On ne peut, alors, que s’incliner et mettre en avant l’immense talent de l’intéressé. C’est précisément ce qu’il convient de faire avec Riyad Mahrez, auteur, dimanche, d’une sortie éclatante en Premier League et qui intervient à l’issue d’un mois exceptionnel pour l’international algérien. Il est en train de marcher sur l’eau avec les « Eastlands », et l’expression n’est pas trop forte pour résumer tous ses accomplissements. C’est simple, depuis le 21 décembre dernier et le match face à son ancienne équipe de Leicester, il est joueur le plus décisif des champions d’Angleterre, avec quatre buts et trois passes décisives à son compteur. Même Aguero, pourtant auteur d’un triplé, dimanche, ne fait pas mieux (6 gestes décisifs, tout comme Kevin De Bruyne). Cette simple donnée en dit suffisamment sur le poids qu’a aujourd’hui le capitaine des Verts du côté de l’Etihad Stadium. Mais que Mahrez ait été dans une bonne phase n’est pas une nouvelle en soi. Il a d’ailleurs été récompensé, la semaine dernière, avec le titre du joueur du mois en Premier League, avant d’être primé par Dzfoot comme meilleur joueur algérien de l’année. Des distinctions qui sont venues valider l’idée d’une progression. En revanche, là où le brillant gaucher s’est démarqué dimanche c’est par sa capacité à prendre les choses en main et devenir le véritable leader technique de sa formation. C’est ce qu’il a fait à Villa Park, où ses prises d’initiatives ont presque toutes porté ses fruits. La preuve c’est le premier match de la saison où il a réussi l’ensemble des dribbles qu’il a tentés (4 sur 4). « La différence pour Mahrez est qu’il joue plus de minutes car le manager est très gentil avec lui. C’est pour cette raison. Mais le niveau qu’il avait la saison dernière était bon aussi. Il aime le football, il a des qualités incroyables. Notamment sur le plan physique. Vous voyez ses jambes, c’est impossible pour lui de se blesser car il n’a pas de muscle. Dans le trio de devant, il a quelque chose de spécial. J’ai toujours senti qu’il pouvait marquer des buts », a indiqué Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City. En plus d’être un vrai génie balle au pied, Mahrez est plus que jamais un joueur du collectif, qui sublime sa formation. Et c’est peut-être là que réside sa plus grande réussite lors de l’exercice en cours.