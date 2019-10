Champion d’Angleterre en 2016 à la grande surprise de nombreux observateurs, Leicester doit en partie ce titre, à deux de ses éléments essentiels : Riyad Mahrez et Jamie Vardy. Ce duo d’attaquants a complètement explosé les défenses de la Premier League pour finalement se frayer le chemin du sacre. Aujourd’hui, joueur de Manchester City, l’Algérien se souvient de cette complicité qu’il y avait entre lui et son coéquipier anglais. « Avec Vardy, j’avais une bonne relation sur le terrain. Je m’entendais bien avec lui, il suffisait d’un simple regard pour que je le trouve à l’endroit idéal pour marquer le but. On lisait bien le jeu et les déplacements de chacun de nous. En plus Vardy est un buteur de grande classe, c’était plus facile de jouer avec lui », a confié Mahrez à beIN Sports. Un buteur de grande classe, Vardy l’est sans nul doute, puisque même après le départ de Mahrez, l’attaquant anglais a continué à marquer. Il est l’actuel meilleur buteur du championnat avec 9 buts en 10 journées.