La star de la soirée de la demi- finale, Ryad Mahrez, devient le meilleur buteur algérien en phase finale des CAN. Le joueur de Manchester City, qui a inscrit son 3e but durant cette compétition continentale, compte désormais 6 buts au total en trois participations alors que Belloumi en a marqué 5 en quatre éditions. Mahrez a été buteur, durant cette CAN, face au Kenya (2-0), contre la Guinée (3-0) et a récidivé dimanche soir en inscrivant « le but le plus important » de l’histoire du numéro 7 des Verts. Il est à noter que Mahrez a inscrit 13 buts avec l’équipe nationale en 52 sélections et qu’Adam Ounas avec trois buts compte autant de réalisations durant cette CAN 2019.