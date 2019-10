Le joueur algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, a été élu par les fans « Joueur Etihad du mois de septembre ». Le capitaine de la sélection algérienne a reçu plus de 70% des votes pour un prix qu’il reçoit pour la deuxième fois depuis son arrivée en provenance de Leicester City. Le Belge Kevin De Bruyne termine à la deuxième place, devant Rodrigo, troisième.

Plus de 10 000 votes ont été comptabilisés, soit un record pour ce prix. Mahrez, qui ne cesse de recevoir les éloges, a reçu cette fois-ci celles de l’ancien joueur de la Juventus, le Marocain Mehdi Benatia. Interviewé par beIN sports, l’actuel joueur d’Al-Duhaïl est revenu sur la consécration algérienne en coupe d’Afrique des nations où il a indiqué : « Tu ne gagnes pas une compétition avec de bons joueurs, mais plutôt avec de grands joueurs.

On me parle de l’Algérie. Ils n’ont peut-être pas fait une supercoupe d’Afrique dans le jeu, mais ils ont été vaillants. Mahrez par exemple, il était là quand on avait besoin de lui car c’est un grand joueur. Je pense que c’est ce qui manque au Maroc. »