L’ailier international algérien de Manchester City Riyad Mahrez, a rejoint la troisième place du classement des passeurs de Premier league anglaise de football, à l’occasion de la 27e journée entamée samedi. A l’occasion du déplacement à Leicester, les « Cityzens » ont fait la différence dans le dernier quart d’heure grâce au Brésilien Gabriel Jesus (80’), sur une huitième offrande de la saison de Mahrez. Le joueur algérien se hisse ainsi à la troisième loge, derrière l’international anglais de Liverpool Trent Alexandre-Arnold (10 passes), et l’intouchable Kevin de Bruyne (Manchester City) qui caracole en tête avec 16 passes. Cinq joueurs occupent conjointement la quatrième position avec 7 passes chacun : Roberto Firmino (Liverpool), Emiliano Buendia (Norwich City), David Silva (Manchester City), Son Heung-Min (Tottenham), et Adama Traoré (Wolverhampton). Mahrez (29 ans), qui détient 22 apparitions en championnat anglais, dont 15 titularisations, compte 7 buts au compteur. A l’issue de cette victoire, Man City conforte sa deuxième place au classement avec 57 points, loin derrière le solide leader Liverpool (76 points), qui recevait hier soir West Ham, en clôture de cette 27e journée, et qui vise le titre de champion qui fuit son palmarès depuis 1990. Manchester City sera en appel demain soir à 21h pour défier le Real Madrid, en 8es de finale de finale aller de la Ligue des champions.