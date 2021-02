Manchester City a écrasé Liverpool à Anfield (4-1), grâce notamment à des cadeaux du gardien brésilien Alisson. Riyad Mahrez a bien bougé sans se montrer décisif. Titularisé pour le second match consécutif et à son poste de prédilection d'ailier droit, l'Algérien aura plutôt été actif durant les 71 minutes passées sur le terrain, sans pour autant se montrer décisif. Si il n'a placé aucun tir durant la rencontre, il obtient un bon coup franc en première période après un croc en jambe de Sadio Mané, mais Gundogan le vendangera, tout comme il ratera un penalty. En seconde période l'international allemand se rattrapera en s'offrant un doublé et Mahrez qui aura tout de même envoyé une dizaine de centres dans la surface sans forcément trouver preneur, est remplacé par Gabriel Jesus. Par la suite Alisson facilitera la tâche aux hommes de Guardiola par des placements hasardeux. Manchester City compte ainsi déjà 10 points d'avance sur Liverpool et cinq contre United, avec un match en moins.