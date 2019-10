L’an passé, la Coupe du monde réussie de la Croatie avait ouvert les portes du trophée à Luka Modric, qui avait brisé 10 ans d’hégémonie partagée entre le Ronaldo et Messi (5 titres chacun). Ronaldo et Messi figurent bien entendu parmi les 30 nommés et Messi peut nourrir de grands espoirs, lui qui a décroché en septembre - comme Rapinoe chez les femmes - le prix FIFA The Best. L’outsider numéro un cette saison se nomme Virgil Van Dijk, coiffé sur le poteau par Messi en septembre. L’exceptionnelle saison dernière de Liverpool doit beaucoup au géant défenseur néerlandais (victoire en C1) et le début de saison des Reds (invaincus en championnat lors des 9 premiers matchs) n’a pas fait baisser sa cote. Le capitaine de l’Equipe d’Algérie, Riyad Mahrez (28 ans) a été nommé parmi les 30 prétendants au Ballon d’or 2019 par France Football.

L’attaquant de Manchester City est nommé pour la seconde fois de sa carrière après 2016, où il avait terminé à la 7e place avec 20 points. S’il est resté plutôt discret dans la première moitié de l’année, l’Algérien est irrésistible depuis cet été. Après avoir été l’un des grands artisans du sacre de l’Algérie à la CAN, l’ailier de 28 ans rayonne depuis le début de la saison avec Manchester City. Deux autres trophées seront attribués cette année dans le cadre du Ballon d’or, avec le trophée Kopa (qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans) et le trophée Yachine (pour les gardiens de but, une première). Le Français Kylian Mbappé, vainqueur du Premier Prix Kopa l’an dernier, peut se succéder à lui-même, même s’il devrait également être bien placé pour le Ballon d’or. Chez les gardiens, le trophée Yachine pourrait tomber dans les gants du portier brésilien de Liverpool, Allison Becker, ou dans ceux de l’Allemand de Barcelone Marc-André Ter Stegen.

Neymar, qui a très peu joué au football en 2019, est le grand absent de la liste des 30 finalistes au Ballon d’Or, le plus prestigieux trophée individuel du football, selon les résultats dévoilés lundi par France Football. Le Brésilien paie sans conteste deux années très délicates depuis qu’il a rejoint le club parisien à l’été 2017. Chez les femmes, l’Américaine Rapinoe, star du Mondial-2019 organisé en France mais survolé par les USA, fait figure d’immense favorite pour la plus prestigieuse récompense individuelle décernée dans le football.

La joueuse de 34 ans, qui évolue à Seattle, a remporté le Soulier d’or pour avoir été la meilleure buteuse de la compétition et également reçu un Ballon d’or récompensant la meilleure joueuse du tournoi. L’an passé, c’est la Norvégienne Ada Hergerberg qui avait reçu le premier Ballon d’or féminin de l’histoire. Rapinoe, dont la stature a dépassé le simple football pour devenir une icône de l’opposition à Donald Trump, est aussi une figure de la lutte pour les droits des LGBT et l’égalité homme-femme.