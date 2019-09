Mohamed Salah contre Sadio Mané. Le Sénégal contre l’Egypte. La CAN 2019 devait se résumer à un match dans le match entre les deux grandes stars d’un Liverpool auréolé d’une victoire en Ligue des champions en mai dernier. Finalement, l’Egypte et le Sénégal ont abdiqué face à l’Algérie. Et les deux Reds face à la troisième grosse star du continent : Riyad Mahrez. Complètement investi lors de cette compétition où il n’a pas rechigné à défendre, le numéro 7 des Verts est le genre de talent « qui vous fait passer l’autre côté », selon son sélectionneur Djamel Belmadi. Bien vu. Pour contester le statut de favori de Mané, l’Algérien a remporté la compétition phare du football africain et a marqué les esprits avec un coup-franc magistral à la 90’ contre le Nigeria en demi-finales (2-1). Une image puissante capable de se transformer en outil de campagne efficace dans la course aux trophées individuels. L’ailier de Manchester City, grâce à ce succès en Egypte, est de nouveau candidat au titre de MVP africain. Une distinction déjà remportée en 2016 après une saison exceptionnelle sous le maillot de Leicester. Meilleur que Salah et Mané à la CAN, l’affaire se complique par rapport à ses concurrents directs lorsqu’il s’agit d’aborder son parcours en club. Duo africain indéboulonnable, les deux perles de Liverpool ont brillé. Ils ont fini comeilleurs de Premier League avant de remporter la prestigieuse C1. Pour l’Algérien, le bilan est plus contrasté. A Man City, il a dû composer avec une concurrence féroce et également s’adapter à un nouveau logiciel de jeu. Dans cet embouteillage, le Fennec a tiré son épingle du jeu par séquence et s’est montré important, notamment avec le but de la victoire à Bournemouth (1-0) en plein sprint pour le titre. Il finit avec des statistiques honorables (12 buts, 12 passes en 44 rencontres) mais surtout, il termine avec des titres. Au plan national, il a, en effet, tout gagné : Premier League, FA Cup, coupe de la Ligue et Community Shield avec Manchester City. Depuis le début de saison, son temps de jeu est en augmentation et il n’a jamais déçu. Suffisant pour contester Mané ou Salah ? Si la cote de Mahrez est remontée en flèche depuis quelques mois, c’est aussi parce que l’Algérien est un peu sorti de sa coquille. Leader technique sur le terrain, il a surpris son monde en devenant également le patron de la sélection nationale. Capitaine et guide d’une sélection très exposée, il a porté El-Khadra vers sa deuxième CAN. Cerise sur la pâtisserie orientale, il s’est aussi illustré sur un autre terrain. Comment ? Avec un «tweet» humoristique, il a envoyé un message plein de subtilité à un élu du Rassemblement national qui souhaitait une victoire du Nigeria contre l’Algérie. «Le coup franc était pour toi. On est ensemble», a tout d’abord écrit le capitaine de l’Algérie, avec les drapeaux de l’Algérie et de la France à côté. Il a envoyé un deuxième message : «Le foot > «la haine. Bonne soirée.» Le temps d’une CAN, il a donc marqué l’Histoire des Fennecs et s’est imposé comme un porte-voix positif pour tous les binationaux.