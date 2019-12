La 10e place occupée par l’Algérien Riyad Mahrez dans le classement du Ballon d’or 2019 ne semble pas pour autant changer la donne pour le joueur avec Manchester City. La preuve a été donnée, quelques heures après, par son entraîneur, Pep Guardiola, qui l’a laissé sur le banc des remplaçants lors du déplacement chez Burnley. Au moment où tout le monde s’attendait à une titularisation du champion d’Afrique algérien, le technicien espagnol a eu un autre avis, puisqu’il ne l’a incorporé que lors des 20 dernières minutes. 20 minutes qui ont largement suffi à Mahrez pour tirer son épingle du jeu. Alors que son équipe dominait (3-0) grâce à un doublé de Gabriel Jesus et un but de Rodrigo, Mahrez prend la place de Sterling. 5 minutes après, Mahrez réussit à trouver le chemin des filets d’une frappe croisée à ras de terre du pied droit depuis les 20 mètres. Avec cette réalisation, Mahrez atteint un record inédit pour un joueur algérien, en totalisant 50 buts en Premier League. Ses performances, chaque fois qu’il est aligné, poussent les supporters de son club à faire le forcing sur l’entraîneur Guardiola pour lui donner plus de temps de jeu, étant donné, selon eux, que cela ne peut qu’être bénéfique pour leur équipe. Mais le technicien ibérique ne semble pas l’entendre de cette oreille, lui qui a indiqué récemment que « Mahrez est un excellent joueur, mais qui peut encore mieux faire ». Une manière pour lui de justifier ses choix, qui ne cessent d’être critiqués pour un joueur qui, malgré le temps de jeu réduit dont il dispose, donne entière satisfaction et apporte le plus escompté quand on lui fait appel. Samedi prochain, place au grand derby de Manchester, lorsque les Skyblues recevront les Reds Devils à partir de 18h30. Une rencontre où Mahrez n’a que peu de chances de débuter avec le « Onze » de départ selon la conception de Guardiola. Chose qui a poussé plusieurs observateurs à prédire déjà un éventuel départ du capitaine de l’EN algérienne des rangs des Cityzens. Une option qui n’est pas à écarter, surtout que la situation ne semble pas se régler pour lui.