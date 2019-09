Riyad Mahrez, le N°26 de Man City a été une fois de plus étincelant avec son équipe hier face à Watford en contribuant grandement au large succès des Citizens (8-0) avec à la clé un but sur coup franc, une passe décisive et un penalty provoqué et transformé par Aguero.

En quatre titularisations (3 en PL et une seule fois en C1), l’ailier droit des Skyblues a inscrit deux buts et a délivré cinq passes décisives. Mieux encore Manchester City avec Mahrez comme titulaire a remporté trois rencontres en championnat avec des scores larges sans en encaisser un seul but.

En revanche, quand Mahrez ne débute pas la partie avec son équipe comme ce fut le cas face respectivement aux Spurs (2-2), Brighton (1-3) et contre Norwich (3-2), le bilan de Man City est moins séduisant avec une seule victoire en trois rencontres contre un nul et une défaite.